Rattenvanger van Meierijstad heeft weinig haast

Alleen de kopgevel Ma­ria-Hoe­ve Schijndel nog onder de loep

6:31 SCHIJNDEL - De bouw van ongeveer veertig appartementen in drie nieuwe gebouwen aan de Pastoor van Erpstraat 2-8 is in grote lijnen goed bevonden. De welstandscommissie is alleen nog niet tevreden over de kopgevel van de Maria-Hoeve.