Rebirth Haaren houdt je jong, toch?

Opening zonnepark 2 in Schijndel

14:58 SCHIJNDEL - Werd het eerste zonnepark op het dak van de Milieustraat in Schijndel in april 2016 geopend, zonnepark 1, zaterdag was de officiële opening van zonnepark 2. Op twee dakdelen van de Milieustraat zijn nu in totaal 440 zonnepanelen gerealiseerd.