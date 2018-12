Rechter: geen megastal in Nijnsel

De familie Verhagen, die de stal in het buitengebied tussen Nijnsel en Mariahout wil bouwen, maakte daarin bezwaar tegen het besluit van de gemeente om de vergunning te weigeren. Daarin gaf de rechter de rechtbank Verhagen nota bene gelijk; de gemeente heeft eind vorig jaar te snel geoordeeld, en had op een standpunt van de provincie moeten wachten over een mogelijke ontheffing van de extra strenge provincieregels die toen net van kracht waren. Inmiddels is duidelijk dat de provincie die ontheffing niet verleent, en oordeelt de rechter dat de bouw van de megastal alsnog niet door kan gaan.