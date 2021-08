Rechterrijstrook dicht op A2 bij Sint-Michielsgestel door ‘lading kaasbroodjes’ op de weg

ZOMERSERIE Bedrijf WhyLed in Vught verlicht de skipiste in Nieuwegein, maar ook een wasserij op de Caraïben

26 augustus VUGHT - Ooit fantaseerde Jeanfilippe Bosch hoe hij een lamp kon maken van een aluminium vaas die voor hem stond. Nu runt hij al zes jaar het bedrijf WhyLed in Vught dat gespecialiseerd is in ledverlichting. ,,De lamp die niet brandt, is nog altijd het goedkoopste.”