Rechterstraat is pas volgend voorjaar toe aan opknapbeurt vanwege coronacrisis

BOXTEL - De herinrichting van de Rechterstraat in het centrum van Boxtel laat langer op zich wachten. Op verzoek van de ondernemers in het winkelgebied is het karwei uitgesteld naar voorjaar 2021.

De herinrichting van de Rechterstraat in het centrum van Boxtel kondigt zich al voorzichtig aan. Op het pleintje bij de Bruna is alvast een plateau gemaakt waarin op een ruime vierkante meter de nieuwe bestrating van de winkelstraat is te zien. Maar de rest blijft voorlopig zoals het is.

Op verzoek van de ondernemers zijn namelijk de werkzaamheden die moeten leiden tot een geheel vernieuwde Rechterstraat met ruim een half jaar verdaagd. Niet nog dit jaar, maar voor de zomer van 2021 moet de klus nu geklaard zijn.

© Jan Zandee

Inkomensschade voorkomen

De ondernemers hebben dat dus liever. ,,Vanwege de coronacrisis", laat wethouder Eric van den Broek de gemeenteraad per brief weten. ,,Anders bestaat de kans dat in de normaal gesproken drukke laatste maanden van het jaar de straat open ligt. Om nog meer inkomensschade te voorkomen is daarom voor uitstel gekozen.”

De voorbereidingen lagen overigens op koers. Begin dit jaar is het definitieve ontwerp door de gemeenteraad vastgesteld en in mei zijn door de werkgroep de puntjes op de i gezet. Voor het totale plan, dat zich uitstrekt van de hoek Fellenoord tot de Zwaanse Brug, is ruim een miljoen euro ter beschikking. De gemeente hoopt direct na de zomer de aanbesteding te kunnen starten. Dat zal niet bij open inschrijving gaan, maar een aantal bedrijven zal worden gevraagd offerte te doen.

Watergoten van vroeger komen terug

Met de opknapbeurt van de Rechterstraat, die voor het grootste deel verboden gebied is voor auto's keert door het deels terugbrengen van de historische binnendommels het water terug in de straat. Bij de Zwaanse Brug wordt de binnendommel zelfs in oude glorie hersteld door een oude boog vrij te maken.

© MTD Landschapsarchtitectent

Bij villa Phaf komt een moderne uitvoering van de waterweg in de vorm van een watergoot. De watergangen zijn met de historie van het dorp verbonden. Ze werden tussen 1100 en 1200 gegraven en in 1938 uiteindelijk gedempt. In het smalle deel van de straat komt een 'rijloper' voor fietsers, met daarnaast aan beide zijden loopstroken voor voetgangers.

Niet iedereen is blij

Op een aantal onderdelen van de opknapbeurt is ook kritiek. Onder meer op het verdwijnen van een aantal beeldbepalende platanen, die plaats maken voor zogenoemde waterbomen om het accent 'water' te versterken. Ook met de veranderingen van de kruising met Fellenoord is niet iedereen blij.

Fellenoord wordt doodlopend, zodat de Markt alleen nog per auto via de Rechterstraat bereikbaar is. Over dat onderdeel wordt nog wel gesproken met onder meer omwonenden.