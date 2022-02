Rechtsback van Schijndel en Oranje-amateurs staat nu in de spits bij CDA Meierijstad

Heb je geen zin om op de lijst van het CDA te komen? Die vraag kreeg Jan Goijaarts (63) rond 2010, het jaar waarin hij raadslid werd voor het CDA in Veghel. De interesse van de christen-democraten was gewekt door het vrijwilligerswerk dat hij deed voor voetbalclub Blauw Geel en het carnaval in Veghel, in 2003 was hij er zelfs prins. Het klikte tussen Goijaarts en de politiek, want in 2014 werd hij wethouder in Veghel.