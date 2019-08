Rechtszaak dierenactivisten Boxtel uitgesteld

DEN BOSCH - De zaak tegen Meat the Victims; de actiegroep die op 13 mei tien uur lang een varkensstal in Boxtel bezette, is met een week uitgesteld. Aankomende donderdag zouden de eerste negen Nederlandse activisten terecht staan. Maar de zaak is aangehouden. Advocaten willen meer tijd en de hele groep in één keer voor de rechter.

De zaak was in eerste instantie in tweeën gesplitst. Negen Nederlandse activisten op 15 augustus. De andere 55 buitenlanders die horen bij actiegroep Meat the Victims op 27 augustus. Allemaal moeten ze voor de rechter in Den Bosch verschijnen voor lokaalvredebreuk met braak in vereniging. Die aanklacht staat nog steeds, de datum waarop de zaak dient is echter verschoven én samengevoegd. Alle 64 aanklachten worden nu besproken in de regiezitting van 27 augustus waarna een inhoudelijke zitting volgt.

Betwisten

Dat alle leden over twee weken tegelijk voor de politierechter staan is volgens advocaat Jan Vlug veel logischer. Er is zo meer tijd om voor te bereiden en onderscheid tussen de Nederlanders en buitenlandse activisten is niet nodig. Allemaal hebben ze dezelfde dagvaarding gekregen: lokaalvredebreuk en braak. ,,Voor de lokaalvredebreuk staat gewoonlijk een boete van ongeveer 200 euro. En die braak in vereniging valt te betwisten", geeft Vlug aan die verder nu nog niet inhoudelijk op de zaak in wil gaan.

Vlug verdedigt met een team van nog drie andere advocaten de activisten die volgens het OM gestraft moeten worden voor de protestactie op 13 mei in Boxtel.

Die dag bezetten zo'n tweehonderd activisten de varkenshouderij in Boxtel. Honderd buiten het bedrijf en zo’n honderd die binnen foto's en video's maakten. De groep wilde aandacht vragen voor dierenleed. De actie zorgde voor enorm veel ophef. Boeren kwamen massaal richting Boxtel voor een tegenprotest. De ME werd ingeschakeld om escalatie te voorkomen.

Extremisme

Daags na het protest, dat pas na tien uur aan z'n einde kwam, veroordeelde minister Ferd Grapperhaus de actie. Hij noemde het geen activisme maar extremisme dat hard aangepakt moest worden. CDA-kamerlid Van Toorenburg noemden de activisten 'gekkies’ die veel kwaad hebben gedaan. Volgens haar komen ze te makkelijk weg met lage straffen.