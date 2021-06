Rechtszaak over doodrijden bromfietser Jan Deelen: ‘Automobilist reed belachelijk hard’

Auto botst op oversteken­de fietsers in Boxtel, één persoon lichtge­wond

26 juni BOXTEL - Een auto is zaterdagmiddag rond 13.05 uur op twee overstekende fietsers gebotst op de Schijndelseweg in Boxtel. De vrouwelijke bestuurder zag ze vermoedelijk over het hoofd op de fietsoversteekplaats. Op de fietsen zaten ook twee kindjes. Eén vrouw raakte lichtgewond.