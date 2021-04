Reclame-uitingen straks aan banden in nieuwe Rechterstraat

Communie­kant­jes parochie Heilige Michaël kijken uit naar volgend jaar wanneer het waarschijn­lijk wél met de hele familie mag

23 april SCHIJNDEL - Hoe dat liedje voor haar eerste communie ook al weer ging is Iza vergeten. De vraag of het witte communiejurkje van mama of toch een nieuw exemplaar uit de winkel wordt, kan ook nog even in de ijskast. De eerste heilige communie die Iza Cromzigt (7) uit Schijndel afgelopen zondag zou doen is vanwege corona weer uitgesteld. ,,Dat heb ik met spijt in mijn hart besloten, maar het kon niet anders”, zegt pastoraal werker Marina Hobbelen die de communies coördineert.