Reclamezuil kan Liempdse Barrier in Liempde laten herleven

LIEMPDE - Niets meer of minder dan een reclamezuil, gewoon op eigen terrein van De Liempdse Barrier in Liempde kan de ooit vermaarde horecazaak doen opleven. Daarvan is Alexander Breedijk van eigenaar Bibitor bv uit Haaren overtuigd. ,,Het is een prachtige horecalocatie, zo in de oksel van de A2, maar mensen moeten er wel op gewezen worden.”

Vandaar dus de wens om een grote reclamezuil te mogen plaatsen, die zichtbaar is vanaf de snelweg. Een hoge paal met daarop een led-scherm is afgekeurd door de gemeente Boxtel, want die kan weggebruikers afleiden en daardoor de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Daarom zet Breedijk tijdens een overleg met de gemeente volgende week in op een gewone reclamezuil.

Zonder die reclameuiting zal het moeilijk zijn een nieuwe uitbater te vinden voor de onderneming, aldus Breedijk. Het pand staat nu een jaar leeg, nadat Erwin Hiemstra zijn poging zag stranden om van het etablissement ‘het meest funky wegrestaurant van Nederland’ te maken.

De zaak heeft een flinke oppervlakte, meerdere ruimten en ligt te midden van groen, tussen Liempde en Boxtel in. Potentie is er genoeg, aldus Breedijk. ,,Gewoon als wegrestaurant voor mensen die op de A2 rijden. Maar het kan ook een poort zijn naar Het Groene Woud en een visitekaartje bij een van de entrees van de gemeente Boxtel. Daarnaast biedt een goedlopende horecazaak werkgelegenheid en het kan een plek zijn waar lokale verenigingen activiteiten kunnen organiseren”, zo neemt hij alvast een voorschot op zijn overleg met wethouder Eric van den Broek volgende week. De Boxtelse SP-wethouder moet zich nog in deze kwestie verdiepen en wacht met zijn reactie tot na het gesprek.

Voor eigenaar Bibitor is die reclamezuil essentieel voor een nieuwe invulling van de zaak. ,,Anders ziet niemand dat die er is.”

Tolhuis

De Liempdse Barrier is een bekende naam in Boxtel en omgeving. De naam verwijst naar een tolhuis dat hier in 1742 werd geopend. Vroeger was er een herberg gevestigd, maar ook een boerenbedrijf en een klompenmakerij. De Liempdse Barrier of Barriere was vele jaren een bekend wegrestaurant. Maar voor de komst van Erwin Hiemstra in 2016 stond het pand ook leeg, na een faillissement in 2013. In die tijd circuleerden er even plannen om er een McDonald's te vestigen.