Reconstructie doodschieten Daan Hoefs: ‘Ik hoorde iemand schreeuwen: Ik maak je kapot’

De Schijndelse Aagje Dekenstraat en Renate Rubinsteinstraat liggen in een doorsnee buitenwijk zoals je er zoveel hebt. Maar daar is het deze woensdag helemaal niet alledaags. Je kunt je er niet of nauwelijks terecht. Honderden meters hekken met zwarte schermen onttrekken enkele straten aan het zicht. Halverwege de dag klinken er drie harde knallen. ,,Ik hoorde iemand schreeuwen: 'Ik maak je kapot kankerlijer'. En daarna werd er geknald'', vertelt een man.

,,Ik hoop dat mijn dochter niks heeft gehoord. Ze is pas acht en zit hier vlakbij op school’’, zegt een buurtbewoonster. Zij laat haar hondje uit op enkele tientallen meters afstand van de plaats waar op 28 april vorig jaar de 26-jarige Erpenaar Daan Hoefs werd doodgeschoten. De reconstructie werd omschreven in een brief die buurtbewoners een paar weken geleden kregen.

Duiven verjagen

De vrouw die haar hondje uitlaat was thuis toen het menens was. ,,Iemand zei dat ze duiven aan het verjagen waren. Tegen mijn dochter zei ik dat het knalerwten waren. Want die kon je nog kopen bij de Action. Toen ze daarna meer hoorde over het schieten wilde ze vooral weten of de boef was gevangen.”

Plaats delict

De 29-jarige Mark S. uit Schijndel werd inderdaad ’gevangen’. Hij verruilde woensdag zijn cel voor de plaats delict. ,,Ik zag hem lopen. Zonder boeien. Hij had een doos bij zich. En even verderop stond de auto waarmee hij altijd reed’’, zegt de vrouw over de Schijndelaar van wie de ouders wonen in de gedeeltelijk afgesloten wijk wonen.

De Erpenaar was woensdag in gezelschap van zijn advocaat Floris Koopman die een tijdje geleden met succes bij de rechtbank Oost-Brabant heeft aangedrongen op de reconstructie.