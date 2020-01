Recordaantal deelnemers bij nieuwjaarsduik in Boxtel

De meesten holden bibberend heel snel weer terug. ,,Dit is mijn zesde keer, en de koudste keer", rilde Roos Arts (13). ,,Maar als je eenmaal in het water bent, valt het wel mee."

Geen spijt meer

Opvallend veel meisjes en relatief weinig jongens namen deel aan de duik die door de mist extra koud aanvoelde. Ook al had de negentienjarige Lieke Verhagen steenkoude voeten, toch bleef ze nog even buiten staan. "Dit is mijn eerste keer. Vanochtend had ik er spijt van dat ik ging meedoen, maar nu niet meer. Als je er eenmaal in bent, valt het wel mee. Dit was wel een bucktlist-dingetje voor mij.