Rekening voor afval in Meierijstad loopt op

Alsof het een soort winstwaarschuwing is. Zo kondigt het college van Meierijstad alvast een ‘aanzienlijk’ tekort op de begroting voor afvalinzameling in 2019 aan. Hoe groot dat bedrag is, blijkt pas eind september of begin oktober. Burgemeester en wethouders willen het tekort van 2019 opvangen met een greep uit de reserves. ,,Maar voor 2020 zullen we het afvaltarief voor huishoudens naar boven moeten bijstellen”, zegt wethouder Jan Goijaarts (CDA, financiën). ,,De afvalinzameling moet immers kostendekkend zijn.”

Goijaarts geeft toe dat de kosten voor afvalverwerking niet goed zijn ingeschat. ,,De belangrijkste oorzaak van het tekort is veel hogere kosten voor de verwerking van afval. We hadden die gestegen marktprijzen al moeten doorberekenen bij het het opstellen van de begroting voor 2019, maar dat is niet gebeurd. Mogelijk kwam het door hoge druk op de afdeling vanwege de harmonisatie van de afvalinzameling.”