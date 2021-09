Rekenkamer Meierijstad: niet alles zelf willen doen op gebied van veiligheid

Voldoende Wijk-GGD’ers?

Het concrete onderzoek werd verricht door de adviesbureaus Alpha en Unravelling. De resultaten en aanbevelingen staan niet alleen in een rapport, maar zijn ook te zien op drie videofilmpjes. Hiervan werd er een vertoond aan de politiek. Vanuit de raad was hier een daar kritiek te horen op het onderzoek. ,,Ik had wat meer concrete informatie willen hebben", zei bijvoorbeeld Sikko Oegema (PvdA). ,,Hebben we voldoende jongerenwerkers? Bereiken we voldoende met de Wijk-GGD’ers?”