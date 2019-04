Relatief veel Boxtelaren suïcidaal, maar niemand weet waarom

Cijfers van de GGD laten zien dat er in Boxtel een relatief groot aantal mensen is dat weleens suïcidale gedachten heeft. De gemeente ‘scoort’ met negen procent boven het Brabants gemiddelde van zeven. Maar waarom dat is? Dat blijft onduidelijk. Want in de beantwoording van het college van schriftelijke vragen die politieke groepering Combinatie’95 daarover stelde, geven B en W slechts een aantal ‘algemene’ oorzaken aan. Die voor alle gemeenten kunnen gelden.



,,De cijfers van de GGD geven ook geen inzicht in de oorzaken. Maar met name over de groep jeugdigen en jongvolwassenen met deze gedachten is er, ook landelijk grote zorg”, stelt het college. ,,Waarschijnlijk is er sprake van een complexe samenhang van factoren.” Waarbij wordt gewezen op zaken als de ‘ingewikkelde maatschappij en de opgave van jongeren om daarin hun weg te vinden’. Maar ook toenemende stress onder jongeren, sociale media, groepsdruk en alcohol.