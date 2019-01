Relschoppers Boxtel riskeren naast juridische straf ook gebiedsverbod

videoBOXTEL - De jongeren die afgelopen zaterdagnacht in Boxtel hebben gevochten krijgen mogelijk een gebiedsverbod. Dat zegt interim-burgemeester Fons Naterop in een videoboodschap. Die straf komt als het aan hem ligt bovenop een eventuele juridische vervolging. Op een persconferentie in Boxtel vulde hij donderdagavond aan dat er waarschijnlijk een diepere lading onder ‘het incident’ ligt.

Naterop richt zich in de boodschap tot ouders en de jongeren zelf. ,,Afgelopen weekend was het allesbehalve gezellig”, verwijst hij naar de vechtpartijen op de Markt. Twee groepen jongeren spraken vooraf via sociale media af om na sluitingstijd van de kroegen te vechten. Toen de politie tussen beide wilde komen, richtte het geweld zich tegen agenten. Eén van hen kreeg een vuistslag in zijn gezicht.

Diepere lading

Het recherchewerk van de politie heeft in ieder geval opgeleverd dat er een, wat Naterop noemt, diepere lading onder het incident ligt van zaterdagnacht toen rond sluitingstijd twee groepen jongeren met elkaar op de vuist wilden gaan. Op die diepere lading ging de burgemeester verder niet in.

De vechtpartijen zijn gefilmd en werden in het dorp wijd verspreid via sociale media. ,,We zijn het er allemaal over eens dat dit onacceptabel is”, aldus de burgemeester. Zoals zondag al aangekondigd, is hij in gesprek gegaan met de horeca-ondernemers op de Markt. Samen hebben ze afspraken gemaakt. Wat die inhouden geeft Naterop niet prijs. Wel herhaalt hij dat hij de politie alle ruimte geeft voor onderzoek.

,,Parallel daaraan voer ik gesprekken met ook jeugdwerk, scholen, ouders en jongeren om tot een echte oplossing te komen om de zaak aan de basis op te lossen.”

Naterop wil dat zorgvuldig doen. ,,Ik ga nu niet als een olifant door de porseleinkast lopen, dat lost niets op.” In dit verband is het toeval, maar mooi dat de burgemeester vandaag een afspraak heeft in de Marokkaanse moskee. ,,Die is los van het incident tot stand gekomen, maar dat zal uiteraard niet onbesproken blijven.”

Herkend

Aan de hand van camerabeelden zouden enkele relschoppers al herkend zijn. Daarbij is een flink aantal verdachten in kaart gebracht, zonder dat er meer arrestaties zijn verricht. Die worden echter niet uitgesloten. Naterop: ,,Als burgemeester zal ik bovenop een eventuele straf van de rechter ook zelf maatregelen nemen. Denk daarbij aan gebiedsverboden voor bepaalde personen.”

De burgemeester richt zich ook tot ouders: ,,Neem uw verantwoordelijkheid. Heb het erover met je zoon of dochter.”

