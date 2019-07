Rembrandt-ets van Juul komt in Rijksmuseum

De expositie Lang Leve Rembrandt is van 15 juli tot en met 15 september te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam. Van de 8400 inzendingen uit 95 landen werden 563 kunstwerken geselecteerd voor Lang Leve Rembrandt. Een daarvan is dus van Juul van den Heuvel. Hij had niet gedacht dat hij zover zou komen in het Rijksmuseum. ,,Na een eerste selectie moest ik mijn werk in het Rijksmuseum presenteren. Er zit natuurlijk een verhaal achter; hoe ik hiertoe ben gekomen, welke technieken ik heb gebruikt.”

Van den Heuvel leerde etsen tijdens zijn vooropleiding voor de Akademie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost in Den Bosch, waar hij na de zomervakantie start. ,,Er is een strenge selectie voor deze studie, je wordt niet zomaar toegelaten. Een goed portfolio vergroot je kans. Zo'n 20 zaterdagen heb ik aan de opleiding gespendeerd, waar etsen ook een onderdeel van was.”

De expositie Lang Leve Rembrandt wordt geopend op 15 juli, de verjaardag van Rembrandt van Rijn (geboren in 1606). Alle werken zijn geïnspireerd op de werken van de wereldberoemde kunstschilder. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed.