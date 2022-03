Renate uit Sint-Oedenrode komt te paard naar het stembureau

Het begon als grapje nadat de gemeente Meierijstad bekend maakte dat manege De Pijnhorst in Sint-Oedenrode ook deze verkiezingen een drive-in stembureau is. Een overblijfsel uit de coronaperiode om inwoners veilig te laten stemmen, zoals je een hamburger bestelt; zonder je auto te verlaten. ,,Mag ik dan te paard mijn stem uitbrengen?”, wilde een journalist van de lokale omroep weten.

Niet praktisch, wel leuk

Maandagmiddag blijkt dat dit inderdaad mogelijk als Renate Verstappen op haar paard Icoon het stembureau binnenkomt. Ze overhandigt haar stempas bij het loket naast de staldeur, waarna ze door mag naar het stemhokje in het midden van de bak.

Daar blijkt dat de rug van het paard niet de beste plek is om je stem uit te brengen. Het dier wordt opstandig als het even duurt voor Verstappen het bolletje van de juiste partij en persoon vindt.

Erg praktisch is het niet om op deze manier, geeft de amazone toe. “Maar het is wel ontzettend leuk om een keer zo te stemmen”, aldus Verstappen, die werkzaam is bij de gemeente Meierijstad.

Samen met collega

Toen ze afgelopen weekend in de manege rondliep voor de opbouw stelde ze zich voor hoe tof het zou zijn als iemand écht met een paard door de drive-in zou gaan. ,,Als jullie dan eens te paard komen”, stelde een collega voor. Daarmee doelde ze op haar en collega Nicky Hazenberg, die net zo gek is op paarden als zij. ,,En zij is gek genoeg om dit ook met mij te doen.” Dus meldden ze zich maandagmiddag samen met hun paarden Icoon en Dunya op het stembureau.

Extra dagen

Ook op andere plekken in de regio gingen maandag al één of meerdere stembureaus open. Om de drukte te spreiden, hebben de inwoners net als bij de landelijke verkiezingen vorig jaar weer drie dagen de tijd. Die noodzaak lijkt weg nu corona op zijn retour schijnt; voor veel inwoners zijn die extra dagen vooral praktisch.

Zoals voor Connie de Bruijn die maandagmorgen haar stem uitbracht op het gemeentehuis in Son. ,,Woensdag komt voor mij niet uit vanwege een cursus, dus is het handig dat ik nu stemmen.” Ook Gerard Swinkels, die naar eigen zeggen nog nooit een verkiezing oversloeg, is blij met deze opzet.,,Ik moest toch in het dorp zijn om bloed te prikken. Zo kan ik het combineren.”

Nog voor het middaguur staat de teller al op 125 stemmen in Son.,,De eerste was er al om half acht”, vertelt stembureauvoorzitter Rick Verreijt. ,,De eerste uren zijn het vooral mensen op weg naar hun werk. Nu komen vooral ouderen binnen.”

Visuele beperking

Een van de stemhokjes is speciaal ingericht voor mensen die blind of slechtziend zijn. Hier hangt een koptelefoon die de kandidaten nog eens opnoemt en een mal met grote cijfers en braille voor over de kieslijst.

Iedere gemeente heeft één stembureau speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking om het stemmen makkelijker te maken. In Eindhoven is dit in het Stadhuis. Al is de weg daar naartoe overigens niet bepaald makkelijker: verschillende straten in de binnenstad liggen open en de bushalte voor de ingang is tijdelijk vervallen.

