René is ‘onzinpoespas’ zat, zoals zoveel boeren

René Dekkers wijst naar zijn drie stallen, waar nu nog zo'n 50.000 vleeskuikens in verblijven. ,,Die gaan plat om plaats te maken voor woningen", zegt de oud-wethouder van Sint-Oedenrode. René Dekkers (61) is een van de vele agrariërs in de gemeente Meierijstad die willen stoppen. Van de ruim vijfhonderd agrariërs geven er zeker tweehonderd binnen tien jaar de brui aan, zo zijn de schattingen. Volgens diezelfde voorspellingen komt daardoor zo'n 500.000 vierkante meter aan veestallen leeg te staan, veruit het meeste in Brabant. ,,Daarom is het goed dat Meierijstad nu de regels wil versoepelen voor nieuwe bestemmingen van de lege veestallen.”