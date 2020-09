Rennen verboden! Voetballen in wandeltempo bij ODC in Boxtel

BOXTEL - Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Met die woorden heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers in het leven geroepen, walking football. Het Boxtelse ODC springt daar nu op in.

Bij walking football wordt in wandeltempo op een kwart voetbalveld met kleinere doelen gespeeld. Rennen is verboden, net als slidings maken en de bal boven heuphoogte spelen. En de buitenspelregel is niet van toepassing. Een team bestaat uit zes veldspelers. Er is geen keeper.

In Nederland kunnen 60-plussers bij ongeveer 320 voetbalverenigingen terecht voor walking football en daar komt RKVV ODC in Boxtel nu ook bij. ,,ODC vindt het belangrijk om dit voetbalspel ook in Boxtel aan te bieden’’, zegt clubvoorzitter Walter van der Linden: ,,Ouderen - mannen én vrouwen - kunnen bij onze club niet alleen gezond bewegen, maar ook contacten aanknopen met leeftijdsgenoten en eenzaamheid voorkomen. Dat is waar we als ODC voor staan: mensen verbinden, op én naast het voetbalveld.’’

Eerst even kennismaken

Op woensdag 23 september is er een informatie-ochtend (10.00-11.00 uur) in kantine De Boemerang op sportpark Molenwijk. Voor het walking football zelf wordt op woensdagochtend twee uur uitgetrokken. Het programma bestaat tussen 9.30 tot 11.30 uur uit een ontvangst met koffie en thee, warming-up, walking football, cooling down en een drankje na afloop.

De leiding is in handen van Mario Karssemakers, Jan van der Meijden en Henjo Segbars.

Aanmelden voor de informatie-ochtend - coronaproof - kan bij Mario Karssemakers, telefoonnummer 06-46132796 of e-mailadres m.karssemakers@online.nl.