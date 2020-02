Reparatie naftaleiding in Haaren gaat nog tot donderdagmiddag duren

VIDEO + update Leiding geraakt tijdens werkzaamhe­den in Haaren, geen ontplof­fings­ge­vaar

7:19 HAAREN - Bij graafwerkzaamheden in Haaren is woensdagmiddag een leiding van de Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) geraakt. Er is sprake van een lekkage van nafta en Strukton is ter plekke om de leiding te maken. Volgens officier van dienst van de brandweer Gert-Jan van Extel is er geen ontploffingsgevaar. De hulpdiensten hebben het gebied afgezet. Rond 22.30 uur waren de hulpdiensten nog steeds bezig met dichten van het gat.