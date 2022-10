Reparatie scheur in Boxtels riool duurt nog paar dagen: verkeerschaos dreigt

Warm kermiswel­kom voor Gestelse nieuwko­mers: ‘Dit vind ik zo verrassend’

SINT-MICHIELSGESTEL – De kermis als best denkbare plek om nieuwe inwoners te verwelkomen en te laten kennismaken met het dorp. Dat idee van Stichting De Gestelse Pomp bleek afgelopen zaterdag in de fraaie Spiegeltent een schot in de roos.

25 september