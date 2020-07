Replica altaarstuk kasteel Stapelen naar Boxtelse basiliek

BOXTEL - Een replica van een altaarstuk, waarvan het origineel in Madrid hangt, is de blikvanger in de kapel van kasteel Stapelen. Alleen is die kapel aan de eredienst onttrokken en niet meer toegankelijk. Daarom is een grote foto van dat altaarstuk voortaan te zien in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Zo verdwijnt het bijzondere stuk niet in de vergetelheid.

Het altaarstuk in de kapel van kasteel Stapelen is weliswaar een replica, maar wel een die uit de zestiende eeuw stamt. Wie het stuk geschilderd heeft, is onbekend gebleven. Wat wel bekend is: het is een kopie van een schilderij dat is gemaakt door Maarten van Heemskerck (1498-1574). Zijn origineel hangt in een van de bekendste musea ter wereld: het Prado in Madrid.

Graflegging van Christus

Naar verluidt zijn er eeuwen geleden vier tableaus naar het voorbeeld van Van Heemskerck gemaakt. Waarvan er dus een in de Boxtelse kasteelkapel hangt. Die kopie zou uit 1540 stammen. Het schilderstuk stelt de graflegging van Christus voor. Zeven medaillons in terracotta rond het schilderstuk verbeelden zeven episodes uit het leven van Jezus: doop, bergrede, avondmaal, kruisiging, verrijzenis, Hemelvaart en Pinksteren.

De foto van het altaarstuk - 2.10 bij 1.70 meter groot - was in bruikleen bij Museum Boxtel voor de expositie Schatkamer van Boxtel. Die expositie was slechts kort te zien, omdat het museum dicht moest vanwege de corona-crisis. Er was al afgesproken dat het na de expositie naar de Sint Petrusbasiliek zou gaan, zodat het permanent te zien is. Die overdracht was enkele dagen geleden.

Niet naar Parijs

Nadat de paters Assumptionisten kasteel Stapelen twee jaar geleden voor zo’n 2,6 miljoen euro aan vastgoedondernemer Xander van Mierlo verkochten, wilde de orde het altaarstuk uit de kapel naar de hoofdvestiging in Parijs halen. Maar daar heeft voorzitter Jan van Homelen van de Stichting Beheer Kasteel Stapelen én oud-burgemeester van Boxtel, een stokje voor gestoken. Omdat het stuk in zijn ogen thuis hoort in kasteel Stapelen. Het kasteel was tussen 1915 en 2018 in bezit van de paters.

Met kasteelheer Van Mierlo is afgesproken dat het oude altaarstuk vanaf de verkoopdatum nog 25 jaar in bruikleen blijft in de kapel van kasteel Stapelen. Omdat de Assumptionisten uit Parijs geen belangstelling hebben voor de grote foto van het stuk, heeft die een definitieve plaats gekregen in de Sint-Petruskerk.