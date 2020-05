Restaurant in Schijndel gooit handdoek in ring, ‘Te weinig licht aan einde tunnel’

‘NOOT kon te weinig reserves opbouwen’

Mandie de Laat begon in januari 2017 met restaurant NOOT aan de Vicaris van Alphenstraat in het centrum van Schijndel. ,,De eerste twee jaar waren moeilijk, maar het laatste jaar ging juist goed", aldus de zegsman. ,,Maar NOOT heeft te weinig reserves kunnen opbouwen. En dan is de steun die je krijgt vanuit de overheid ook niet voldoende.”



NOOT had vier vaste medewerkers in dienst. Afgelopen weekeinde werd bekend dat het restaurant er de brui aan geeft. ,,Nu kunnen we alles netjes afwerken en hoeft er dus geen faillissement aangevraagd te worden.”