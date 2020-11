Restaurant organiseert in coronatijd De Grote TV-show: ‘Want iedereen snakt naar een avondje uit’

BOXTEL - Een avondje vermaak, thuis op de bank. Veel meer zeggen Claire Wijnstok en Tom Kurstjens van eetcafé Le Temps Perdu in Boxtel op dit moment hun klanten niet te kunnen bieden. ,,Dat doen we dus, met veel enthousiasme. Ook om te laten zien dat we er nog zijn."

Natuurlijk. Claire Wijnstok, eigenaar van eetcafé Le Temps Perdu in Boxtel, zit zich thuis op de bank wel eens te verbijten. ,,Soms besef ik de situatie ook niet. We zijn normaal gesproken 350 dagen per jaar open. Straks met Nieuwjaar, is onze zaak zes maanden dicht geweest in 2020. Ja, dat is wennen. Heel erg wennen."

‘Onheil afroepen over de horeca?’

Het is voor Wijnstok en bedrijfsleider Tom Kurstjens evenwel geen aanleiding om dagelijks premier Rutte te verketteren vanwege alle onheil die corona over de horeca heeft afgeroepen. Een vloek soms, binnensmonds, dat wel. Verder vooral positief blijven. Vooruit kijken.

De 'te doen lijst' is ondertussen wel afgewerkt. Tijdens de vorige gedwongen sluiting is de bar van Le Temps Perdu opgeknapt. De afgelopen weken, tijdens de tweede zwarte coronaperiode, is de zaak verder verfraaid en verbeterd.

De Grote Online TV-show

Ondertussen worden wel menu's bezorgd, al is dat wat minder dan in maart en april. ,,Bezig blijven dus. Zeker ook aan onze klanten denken, want van hen hebben we veel steun gehad." In het voorjaar organiseerde het horecabedrijf een online bingo. ,,Een groot succes met zo'n duizend deelnemers", zegt Kurstjens.

Volledig scherm Claire Wijnstok: ,,Het is de hoogste vorm van vermaak die wij de mensen nu kunnen bieden. Iedereen snakt naar weer een lekker avondje uit, zonder zorgen. Dat brengen we met deze show thuis." © Le Temps Perdu

Met de grote Online TV Show hoopt Le Temps Perdu dat succes komende vrijdag 20 november vanaf 20.00 uur minimaal te evenaren. Wijnstok: ,,Het is de hoogste vorm van vermaak die wij de mensen nu kunnen bieden. Iedereen snakt naar weer een lekker avondje uit, zonder zorgen. Dat brengen we met deze show thuis."

Parachutespringen

Een avond met spelletjes als raad een lied, bingo, quiz, meloenenjacht en letterwoord. Gepresenteerd door Wijnstok en Kurstjens, samen met Legomaster Jan Pennings en Frederique van der Meijden. De prijzen, onder meer een ballonvaart, parachutespringen, fotoreportage en fiets, zijn geschonken door collega-ondernemers. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Met je hart.

Hopen op betere tijden

,,Het evenement geeft ons energie. Het enthousiasme is er ook weer. Er zijn al honderden kaarten verkocht", zegt Wijnstok. ,,We laten zien dat we er nog zijn. Kijken weer vooruit. Naar betere tijden. Want, geloof mij. Op het moment dat de deur weer open mag, gebeurt dat hier een uur later. Zodra we kunnen ondernemen, dan doen we dat."

Daarop thuis zitten wachten, is evenwel niets voor Wijnstok. Dus heeft ze inmiddels een tijdelijke baan: bij het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Voor meer informatie over vrijdagavond: degroteonlinetvshow.nl