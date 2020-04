Restauratie van graf oom Van Gogh gaat gewoon door

HELVOIRT - Ondanks de coronacrisis gaat de restauratie van het graf van de oom van Vincent van Gogh in Helvoirt gewoon door. De restaurateur werkt namelijk in zijn eentje, in de buitenlucht, gewoon ter plekke in de Vincent van Goghstraat in Helvoirt.

Hij knapt meteen het naastgelegen graf van de tante van de wereldberoemde schilder ook mee op.

Naar verwachting van wethouder Martien Vromans (CDA) gaat de restauratie, die na pasen begint, meerdere weken duren en zo’n 9.000 euro kosten. De gemeente Haaren neemt die voor haar rekening. Het monumentale graf behoort namelijk tot de gemeentelijke eigendommen. ,,We hebben drie van de 39 officiële Van Gogh-monumenten in Brabant in Helvoirt.”

Dat zijn allereerst de pastorie aan de Torenstraat waar het hele gezin Van Gogh woonde, behalve Vincent. Verder de hervormde kerk ertegenover waar vader Theodorus predikant was. En dan dus het graf van oom Johannes aan de Vincent van Gogh-straat, pal naast de entree tot het kerkhof. Bij die oom woonde Vincent geruime tijd in huis, in Amsterdam. Vandaar die officiële status. Het graf van tante Dorothea ernaast is dan weer geen monument, net zo min als de woonhuizen van de andere familieleden die in Helvoirt woonden.

Volledig scherm De voormalige pastorie die bij de hervormde kerk in Helvoirt hoorde. De familie Van Gogh - minus Vincent - woonde er van 1871 tot in 1875. Het werd later burgemeesterswoning. © Johan van Grinsven/BD

Zo’n twintig familieden van Vincent van Gogh woonden in Helvoirt, de laatste Van Gogh vertrok in 1894. Het bronzen beeld - op ware grootte ( 1.64 meter) - van de fameuze schilder dat op het Vincent van Gogh-plein staat, is uiteraard geen monument; het stamt uit 1990.

Vincent over Helvoirt Vincent van Gogh schrijft op 30 april 1874: ‘Als men waarachtig van de natuur houdt, dan vindt men het overal mooi, maar toch verlang ik soms zoo naar Holland en vooral naar Helvoirt.’ Die klare taal pende hij vanuit Londen, toen hij nog dolend was in zijn jonge leven, voordat hij de schilderskwast ter hand nam. Natuurlijk kende hij Helvoirt goed, want zijn ouders, broers en zussen woonden in het toen zo’n 1.400 zielen tellend gehucht. Vader Theodorus was er sinds oktober 1871 predikant. Vincent (1853-1890) logeerde er enkele keren in de jaren 1871-1875, als enige van de kinderen woonde hij bij de verhuizing uit Zundert naar Helvoirt niet meer thuis.

Commotie

Onverwachts ontstond er afgelopen november commotie in de gemeenteraad van Haaren over de voorgenomen restauratie van het monumentale graf in Helvoirt. Jos Barends van Progressief’96 vond de kosten van de restauratie ‘te veel geld voor een dooie’. Hij wilde het bedrag liever aan de minima van Haaren besteden. Dat voorstel kreeg steun van VVD en Samenwerking’95. ,,De 10.000 euro die we toen wilden uittrekken voor de restauratie, gaat ook naar de minima. Hoe precies, dat zijn we nog aan het uitzoeken”, zegt wethouder Vromans nu.

,,Maar we hebben als gemeente een verplichting om onze monumenten goed te onderhouden en te bewaren voor volgende generaties. Dus hebben we toch geld vrijgemaakt. Dat komt uit het potje voor groenonderhoud.” De raad is daarover geïnformeerd en kan er geen stokje meer voor steken.

Volledig scherm Vice-admiraal Johannes van Gogh, oom van Vincent. Johannes Van Gogh (1817-1885) had een rijke loopbaan. Hij schopte het tot vice-admiraal van de Koninklijke Marine en was drager van de prestigieuze Willemsorde en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook was hij vier jaar van directeur van het KNMI. Hij vestigde zich in Helvoirt in 1883 en stierf daar twee jaar later. Al een jaar later verscheen er een monument boven zijn graf in Helvoirt. Initiatiefnemers waren vrienden die hij vanuit de marine kende. © Nederlandse Krijgsmacht Vromans wijst er verder op dat Haaren samen met tal van Brabantse gemeenten, erfgoedorganisaties, de provincie en stichting Van Gogh Brabant een overeenkomst heeft ondertekend over de 39 Van Gogh-monumenten. Alle partijen verplichten zich in dat pact het Van Gogh-erfgoed in Brabant te beschermen en in stand te houden.

Met stoom reinigen

De gemeente heeft Cor van Oosterhout van Atelier Pierre Juste uit Grave ingehuurd om het monument te restaureren. Die ambachtelijke onderneming heeft ervaring met dit soort klussen. In Helvoirt gaat Van Oosterhout onder meer ornamenten opnieuw uitkappen, de letters weer van profiel voorzien en het hele graf van oom Johannes en dat van tante Dorothea met stoom reinigen. De gemeente zorgt voor de restauratie van de omheining rond het graf.

Over een maand of twee moeten beide graven gerestaureerd zijn. Vromans: ,,Als we Helvoirt nadrukkelijker willen promoten als Van Gogh-dorp en daarmee meer toeristen willen trekken, mogen we de Van Gogh-monumenten ook niet laten versloffen.”