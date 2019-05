Reuring in Liempde: SPPiLL presenteert ongebaande paden en dikke boterhammen tijdens Lentefeest

Opening Buurttuin ‘t Burg-akkertje in Boxtel

26 mei Boxtel - Boxtel is een nieuwe parel rijker: ‘t Burg-akkertje. Het oorspronkelijke grasveldje is omgetoverd in een fraaie buurttuin. Gistermiddag was de opening door wethouder Eric van den Broek die zijn lof uitsprak naar alle buurtbewoners. “Mooi om te zien hoe het proces tot stand kwam, met veel respect voor elkaar. Tegenstrijdige meningen werden netjes opgelost.”