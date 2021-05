Reuzenbadeend krijgt ‘broertje’ bij snelfietsroute van Veghel naar Uden

Jongeren­over­last-hotspot Boxtel deed het in coronajaar 2020 juist best goed en ook ouders trekken teugels strakker aan

30 april BOXTEL - Minder, maar wel vaker dezelfde jongeren op straat. Dat is het beeld dat de jongerenwerkers van R-Newt vorig jaar optekenden in Boxtel. In lijn met het aantal overlastmeldingen, want dat steeg in 2020 een stuk minder hard dan in andere gemeenten. Neemt niet weg dat Boxtel nog altijd bovengemiddeld hoog scoort, zeker in begin van het lockdownjaar 2021.