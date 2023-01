Rien heeft een Cruijffmuseum in huis: ‘Ze noemen mij Johan, da’s logisch’

Overvolle beken en rivieren in de Meierij

LIEMPDE - De hevige regenval van de laatste weken betekent overvolle beken en rivieren. Ook voor waterschap De Dommel in Boxtel. Hier bij de Bobbelnagelsebrug in Liempde is De Dommel al behoorlijk buiten de oevers gegaan. Dat is overigens op een plek waar dat kan.

16 januari