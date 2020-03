Rien Voets uit Berlicum uitgeroepen tot ‘recycling hero 2020'

Op zijn jasje staat ‘Zapper’. Dat moet Rien Voets uit Berlicum wel eens uitleggen aan voorbijgangers als hij in het buitengebied op pad is met zijn gesponsorde fiets, fietskar en handgrijper om zwerfvuil op te ruimen. ,,Dat heeft niks met mobiele telefoons te maken en zappen. Het staat voor Zwerfafvalpakker. En ik heb er lol in. Het is geen vrijwilligerswerk meer, maar een soort hobby geworden”, zegt Rien Voets.

Voets heeft de titel ‘Recycling hero 2020' ontvangen van de Vereniging Afvalbedrijven. ,,Het is voor het eerst dat we die prijs uitreiken. Rien was samen met vier anderen genomineerd voor de prijs. Die reiken we uit aan helden die zich inzetten voor recycling”, zegt woordvoerder Fons Potters namens de Vereniging Afvalbedrijven.

Rien Voets stond 43 jaar voor de klas bij basisschool De Borch in Rosmalen. Vlak na zijn pensionering kreeg hij een hartinfarct. ,,Mijn artsen zeiden dat ik veel moest wandelen. Dat is goed voor je herstel. Nou, dat doe je dan. En dan kom je buiten en verbaas je jezelf over de grote hoeveelheden zwerfafval. Dan kun je twee dingen doen. Je er niet aan ergeren en doorwandelen, of de handschoen oppakken en het opruimen. Ik koos voor het laatste.”

Gemeente en Rabobank hielpen met materiaal: fiets en kar

De Berlicummer doet dat nu al een jaar of vier. ,,Ik ga vijf tot zes dagen per week op pad. Van de gemeente Sint-Michielsgestel kreeg ik een fiets, van de Rabobank een fietskar waar ik de vuilniszakken in kan leggen die vol raken met zwerfafval. Ze komen bij mij thuis de volle zakken ophalen. Ik zit veel in het buitengebied. Daar barst het van het zwerfafval. Ik rij ook de gemeentegrenzen over. Want zwerfafval kent geen grenzen.”