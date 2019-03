Rijksbouwmeester Alkemade geeft tips in ‘zijn’ Meierijstad

Dit was een van de vele adviezen die rijksbouwmeester Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode donderdagavond gaf aan de gemeenteraad van Meierijstad. Alkemade was een van de vier deskundigen die te gast waren op de eerste expertmeeting in Meierijstad: botsende belangen in het buitengebied.

Architect van het jaar 2018

Alkemade, architect van het jaar 2018, was maandagavond nog op tv te zien bij Nieuwsuur, waar hij sprak over aantasting van het buitengebied door enorme zonneparken. Bij zijn ‘thuiswedstrijd’ in Sint-Oedenrode doceerde Alkemade ook over bedreigingen van het platteland. ,,Die gigantische zonne-akkers nemen extreem veel ruimte in. Zet het platteland als állerlaatste in voor die velden met zonnepanelen. Die horen eerder thuis op zee of op daken van gebouwen.”