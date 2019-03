Rijksbouwmeester licht Meierijstad voor over botsende belangen in buitengebied

SINT-OEDENRODE - Rijksbouwmeester Floris Alkemade neemt op donderdag 14 maart deel aan de eerste expertmeeting van de gemeente Meierijstad. Het thema van de avond is ‘Botsende belangen in het buitengebied'.

Op deze bijeenkomst in Sint-Oedenrode praten deskundigen de gemeenteraad bij over zaken die spelen in het buitengebied. Architect Alkemade, afkomstig uit Sint-Oedenrode, is de eerste spreker. Hij vertelt vijf minuten over het thema ruimte, daarna is er voor de raadsleden twintig minuten tijd om vragen te stellen. Alkemade adviseert als rijksbouwmeester over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed.

Advies van Marcel Fränzel

Andere deskundigen die aan het woord komen, zijn: senior onderzoeker dynamiek ruimtegebrek Edo Gies (over vrijkomende bebouwing en gronden), hoogleraar rurale sociologie Han Wiskerke (over ontwikkelingen agrarische sector), hoogleraar functionele biodiversiteit Wim van der Putten (over milieu biodiversiteit en ecologie) en senior adviseur leisure Gré Beekers over toerisme in het buitengebied.

Het initiatief voor een expertmeeting is afkomstig van de politieke partij Hart voor Schijndel. Oud-waarnemend burgemeester Marcel Fränzel adviseerde de politiek bij zijn afscheid van Meierijstad om dit soort bijeenkomsten te houden. Om zo meer kennis te vergaren over bepaalde onderwerpen.