Risico's door woningen bij geiten? Schijndel blijft kalm

Automobi­list blijft ongedeerd bij heftige botsing op boom in Boxtel

2 januari BOXTEL - Een automobilist is woensdagavond rond 20.30 uur hard op een boom gebotst op de Koppenhoefstraat in Boxtel. De bestuurder bleef ongedeerd, maar aan de beschadigingen van zijn auto is te zien hoe hard te klap is geweest.