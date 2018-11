Robotfeest in bieb Schijndel

Volgens programmamanager Henny Knechten (55) uit Sint-Michielsgestel van de organiserende Arbeidsmarktregio Agrifood Capital is er een samenwerking met de bibliotheken in Noord-Oost Brabant. ,,We zijn vorig jaar met het project begonnen. We zitten in de 21ste eeuw en kinderen hebben andere vaardigheden nodig dan vroeger. Op deze manier leren ze robots kennen en ze vinden het leuk, zijn er niet bang voor”, aldus de Gestelse.