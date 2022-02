Rocker Roozendaal strijdt in Meierijstad tegen armoede en vóór natuur

Menno Roozendaal (41) zit sinds 2014 in de lokale politiek en al die tijd als wethouder. De Schijndelaar volgde in dat jaar nota bene zijn vader Peter op als wethouder in de oude gemeente Schijndel. En in 2017 trad hij aan als wethouder namens de PvdA in de nieuwe gemeente Meierijstad. Met in zijn portefeuille onder meer cultuur, jeugdzorg en werk en inkomen.