Roep om kleine woningen zwelt aan in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het hoeft zeker geen Minitopia te worden zoals pal naast de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Maar het credo ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’, én dan vooral kleine woningen en/of tijdelijke woningen voor eenpersoons huishoudens, dat blijven oppositiepartijen in Sint-Michielsgestel sterk benadrukken.

Zo willen ze het college onder druk blijven zetten om geschikte plaatsen te zoeken voor ‘plukken’ kleine woningen. Tijdens de begrotingsraad in Sint-Michielsgestel sloegen PvdA, GroenLinks, de Gestelse Coalitie, DorpsGoed en D66 de handen ineen om een lans te breken voor de komst van zeker een stuk of twintig kleine woningen en/of tijdelijke woningen.

Geen onderzoeken meer, bouwen!

,,Neem die nu op in de bouwprogramma's. Wat mij betreft hoef je niet elke jaar woningwensenonderzoek te doen of andere onderzoeken. Het is vragen naar de bekende weg. We weten maar al te goed dat de nood hoog is. Dus nu tijd om kleine woningen te bouwen", aldus Yvonne Matthijsse (Gestelse Coalitie).

Geen Minitopia

Cees Koopmans hamerde daar ook op. ,,Maak werk van tijdelijke woningbouw. Voor woningnood onder statushouders, maar zeker ook voor onze eigen inwoners die grote behoefte hebben aan woonruimte.” Sam Goossens (GroenLinks) vulde daarop aan: ,,Het hoeft zeker geen Minitopia te worden. Er zijn andere mooie voorbeelden in het land die Gestel kan volgen, zoals in Zeist. Daar zijn dit soort woningen in een overgangsgebied gezet tussen het stedelijke en landelijke gebied. Zoek hier ook naar zulke locaties.”

Rap tempo

Adriaan van der Maarel (PvdA) en Mariska Sturkenboom uitten zich in soortgelijke woorden. Want de woningnood neemt eerder toe dan af en kleine en tijdelijke woningen kunnen er in rap tempo staan en zo een bijdrage leveren aan het oplossen van de enorme druk op de woningmarkt. ,,Denk daarbij ook aan de stroom statushouders die nu in overvolle AZC's op stoelen moeten slapen", zegt Sturkenboom.

Volledig scherm Een tiny house op Minitopia in Den Bosch. © Domien van der Meijden

Lijst met locaties

Volgens CDA-wethouder Lianne van der Aa (volkshuisvesting) wordt de politiek in Gestel op haar wenken bediend. ,,We hebben pas een besluit genomen om samen met de woningcorporaties op zoek te gaan naar een of twee plekken. Daar zouden dan tussen de tien tot vijftien kleinere woningen kunnen komen. Inmiddels hebben onze ambtenaren een lijst opgesteld en gaan we binnenkort kijken op een aantal locaties wat er zou kunnen op welke plek.”

Tien jaar of langer?

Van der Aa spreekt opzettelijk niet over tiny houses. ,,Wij spreken als college van burgemeester en wethouders liever over kleinere woningen. En dat is wat anders. En als je het over tijdelijke woningen hebt, dan moet je denken aan een periode van maximaal tien jaar. Mogelijk wordt die periode nog opgerekt naar vijftien jaar. Maar daar is nog studie voor nodig om te zien welke juridische haken en ogen aan zulke termijnen zijn verbonden.”