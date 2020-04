Roep om ‘koop lokaal’ wordt harder in coronatijd: bami-bingo als hart onder de riem ondernemers

BERLICUM/BOXTEL - Welke kapperszaak, restaurant, kroeg of winkel overleeft de coronacrisis? De angst voor faillissementen en leegstand groeit in dorpen zoals Boxtel en Berlicum. Modezaak Theelen en partycentre Denziz zijn al gestopt. De roep om ‘koop lokaal’ zwelt aan.

Lege horecazaken, lege kappersstoelen. De regels rond corona hakken er voor veel ondernemers flink in. En nu hoorden ze dat het nóg een maand langer gaat duren van Rutte. In dorpen zoals Berlicum en Boxtel maken veel bewoners zich ongerust. Niet ten onrechte. Want de grote kledingzaak Theelen in Boxtel ging al failliet. En het partycentre Denziz heeft de stekker eruit getrokken.

Quote Het doet pijn, maar het is niet anders Marion Veenstra, Denziz

Marion Veenstra van Denziz: ,,Met die anderhalve meter kunnen we niks. Dan beter nu na dertien jaar stoppen, als straks onze leveranciers meesleuren in een faillissement. Want wij zouden pas rond 1 september weer aan evenementen kunnen denken. Dat duurt véél te lang. Dus nu dicht. En zelf maar een andere baan zoeken. Het doet erg pijn, maar het is niet anders.”

Coulant zijn met huren

In Berlicum hoort Ronald Geurts van Stichting Magazine Berlicum dat heel veel ondernemers het water aan de lippen staat of dat ze weinig financiële buffer hebben. ,,Daarom moeten we met zijn allen meedenken en meehelpen om ons dorp leefbaar te houden. Daar is een rol weggelegd voor verhuurders van panden die coulant kunnen zijn met huren. Maar ook een rol voor consumenten.”

Waardebonnen te verdienen

Over dat laatste zegt Geurts: ,,Juist nu moeten we in de coronacrisis niet naar internetbedrijven hollen en pakketjes bestellen, maar kopen bij lokale winkels en ondernemers. Vandaar dat we met Stichting Magazine Berlicum een leuke actie hebben bedacht met een waardebonnenbingo. Mensen kunnen lootjes kopen via bamibingo.nl en waardebonnen winnen die bij lokale ondernemers te gebruiken zijn. De verkoop start vandaag van de bingokaarten (woensdag). De bingo is zaterdag.”

Mooi Mercuriusplein heeft geen nut met leegstaande winkelpanden