Roep om meer controleurs: ‘Rijk dumpt coronacontroles over hekje gemeente’

De oproep is een herhaling van zetten, want ook vorig jaar klonk een pleidooi voor meer dan zeven boa's , die Meierijstad (ruim 80.000 inwoners) telt. Gewezen werd toen op Uden, dat met 40.000 inwoners elf boa's heeft. Burgemeester Kees van Rooij wil binnenkort graag het debat aan met de raad over de komst van meer controleurs in Meierijstad. ,,Wil je bijvoorbeeld meer controleren op huisvesting van arbeidsmigranten?”

Geen extra verhoging ozb

Van Voorst (Hart) stelde voor om een deel van het leefbaarheidsbudget van 180.000 euro in te zetten voor Veghel-Zuid en de Bloemenwijk in Schijndel, twee wijken die het minste scoorden in de leefbaarheidsmonitor van Meierijstad. ,,Dat geld willen we inzetten om bewoners van Veghel-Zuid beter te bereiken, vooral de mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Daarnaast willen we de visvijver in de Schijndelse Bloemenwijk in ere herstellen.” In de raadsvergadering van 4 november, bij de vaststelling van de begroting, zal blijken of hier een meerderheid voor te vinden is.