Roman De Moederbanden komt in Schijndel een beetje thuis

Bij de zin 'Hoe of het bankstel staat bij Mien' uit Wim Sonnevelds evergreen Het Dorp gaat er geroezemoes door de zaal. Veel mensen denken waarschijnlijk even aan Mieneke of Mien den Ouden-Mathijsen. Zij is een hoofdpersonage in de nieuwe roman De Moederbanden en was moeder van schrijver René den Ouden. Het boek met feiten en fictie over het wel en wee van de muzikale familie Mathijsen uit Schijndel in de jaren '50 en '60, werd zaterdag in de Schijndelse horecazaak Het Tramhuys gepresenteerd.



,,Ik heb het in één ruk uitgelezen”, zegt Lia Hendriks uit Schijndel. ,,De spanning wordt opgebouwd in prachtige verhaallijnen en er is een bijzonder slot.” De roman verhaalt onder meer over euthanasie en een fataal auto-ongeluk in 1966 waarbij Ans - Anne in het boek - en twee vriendinnen om het leven komen. Het ongeval in Uden breekt de getalenteerde Groep Mathijsen (Piet, Jan, Ans en Mien) in de knop. De klassieke muziek verstilt.