Romeins Halder toont vondsten Tempel van Empel

Eindelijk weer een EK met het Nederlands elftal, maar oranje vlaggen­zeeën zijn (bijna) niet te bekennen

26 mei DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Het EK voetbal is nog maar een paar weken weg, maar van een echte Oranjekoorts is nog maar mondjesmaat sprake. In dé ‘oranjestraat’ van Brabant twijfelen ze in ieder geval nog.