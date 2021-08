Ronald van Meygaarden komt op plek twee bij Ronald van Meygaarden

Maatrege­len bij woningen in Boxtel langs drukke verkeers­rou­tes

9 augustus BOXTEL - Ruim vijftig woningen gelegen aan de drukke verkeersaders dwars door Boxtel komen in aanmerking voor geluidswerende maatregelen. De procedure om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren wordt gestart. De verwachting is dat het klusje pas eind 2022 is geklaard.