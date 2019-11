Ronald van Meygaarden op 26 november geïnstalleerd als burgemeester Boxtel

CARNAVAL Ploegers­land heeft een nieuwe prins: Bernardus d'n Urste

3 november Liempde - Prins Bernardus d'n Urste is de nieuwe Prins van Ploegersland (Liempde). In het dagelijks leven heet hij Patrick van de Ven. Zijn adjudant is Harm Eijkemans. Zaterdagavond vond de installatie in Ploegerspaleis Het Hof. De belangstelling was zelfs groter dan voorgaande jaren.