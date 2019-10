Ronald van Meygaarden wordt de nieuwe burgemeester in Boxtel

BOXTEL - Ronald van Meygaarden volgt waarnemend burgemeester Fons Naterop op die op zijn beurt Mark Buijs opvolgde, die in december 2018 in Oosterhout begon als nieuwe burgemeester van die stad. Dat heeft Marielle van Alphen, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maandagavond in de raadsvergadering bekend gemaakt.

Van Meygaarden was eerder negen jaar wethouder in Geldermalsen en de keuze voor de kandidaat is unaniem door de hele Boxtelse gemeenteraad genomen, zegt Van Alphen. ,,Het ging niet om een man of vrouw, maar om de beste kandidaat voor deze wat eigenwijze gemeente, zoals Commissaris Wim van de Donk ons noemt. We zochten een leider met lef, en die hebben we gevonden. Hij heeft een persoonlijkheid met een soort van wauw-effect. En ook nog een dosis humor", zegt Van Alphen.

De kennismaking met Boxtelaren bleef maandagavond uit. Want Van Meygaarden is ziek en ligt met griep in bed. ,,Dus volgt later een kennismaking en het uitreiken van de bloemen", aldus waarnemend burgemeester Fons Naterop.