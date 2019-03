Rondetafelgesprek over verkeer in Sint-Michielsgestel

Jan Taks en Jan Foolen namen vorig jaar oktober het initiatief om van onderop een verkeersdiscussie op gang te brengen. Met het burgerinitiatief Geef Gestel Glans deden ze wat losse verkeersvoorstellen over de driehoek Schijndelseweg/Esscheweg/Gestelseweg, Nieuwstraat/Sint-Michielstraat/Hoogstraat en Bosschebaan/Boschweg (N617). Ze denken dat nieuwe verkeersafwikkelingen de leefbaarheid van het dorp kunnen vergroten en het verblijfsgebied van het hartje van het centrum kunnen verbeteren.

Zo stelden ze onder meer voor om een tijdje de ‘kermisoplossing’ uit te proberen en verkeer af te wikkelen via ‘t Spijt in plaats van rechtdoor over de Nieuwstraat. Dat leverde veel commentaar op van bewoners van ‘t Spijt en winkeliers van de omgeving van het Hoefijzer op het Petrus Dondersplein.

Quote We willen onze kennis en ideeën delen over verkeersaf­wik­ke­ling in Gestel Jan Taks, Burgerinitiatief Geef Gestel Glans

,,We verwachten volgende week tussen de tien en twintig meedenkers. En eigenlijk is elke mening en elk idee goed om daar te horen. We willen met alle betrokkenen onze kennis delen en we hopen dat er allerlei oplossingen op tafel worden gelegd. We zouden in een later stadium dan met een nog veel grotere groep Gestelaren naar al die ideeën kunnen kijken tijdens een openbare bijeenkomst”, zegt Jan Taks.

De mail van Taks is al aardig volgelopen met ideeën. ,,Die variëren van TomTom benaderen voor andere rijroutes, tot het aantrekkelijk maken van de N617 met kunstwerken, zodat automobilisten voortaan liever even omrijden. Alle ideeën zijn welkom. Ook die gaan over fietsenstallingen, fietsroutes en eventueel een twee ontsluiting over de Dommel voor langzaam en/of auto’s.”

Voer voor gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)