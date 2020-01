Rondje gemeenschapshuizen in Boxtel: ‘Een potje kaarten met maten, de dorpspolitiek bepraten’

BOXTEL - Wekelijks worden er heel wat kaartjes gelegd, biljartkeus gekrijt en Nederlandse woorden geleerd. De functie van gemeenschapshuizen in Boxtel is behoorlijk breed, zo leert een rondje langs De Walnoot, De Rots en de Kinderboerderij. Toch gaat de gemeente tien procent korten op de huidige subsidies.

In De Walnoot te vertoeven, om de koffie daar te proeven, van een neutje te genieten, of een pilske in te gieten. Wat je daar ook zoal doet, in de Walnoot zit je goed. Met de buurvrouw klazineren, bitterballen konsumeren, naar een goeie kennis wuiven, samen bij de tap aanschuiven. Zien wie jou nog meer begroet, in de Walnoot zit je goed. Nieuwtjes uit de wijk rondstrooien, luisteren wie je hoort ontdooien, ‘n potje kaarten met wat maten, de dorpspolitiek bepraten. Weer op huis aan kan te voet, in de Walnoot zit je goed.

Het gedicht met de titel ‘Sociaal Kafee’ van Toon Schellekens prijkt ingelijst en wel bij de ingang van De Walnoot in de wijk Selissen. Het omschrijft in een paar zinnen precies hét gevoel dat veel mensen bij een gemeenschapshuis hebben.

Al sinds 1986 - toen De Walnoot voor het eerst de deuren opende - is er bijna dagelijks wel wat te doen. Veel verenigingen hebben er hun onderkomen. Van de fotoclub tot de dansmariekes, van de KBO tot de computerclub en van jongerenavonden tot yoga, het is eigenlijk altijd ‘volle bak’. Zo’n 500 bezoekers per week maken gebruik van de voorzieningen, schat Willie van de Langenberg, voorzitter van het stichtingsbestuur van De Walnoot.

Lege biljarttafels

De twee biljarttafels, vlak bij de bar, zijn nu even leeg. Morgenochtend kaatsen de ballen tijdens het driebanden weer klinkend tegen elkaar. Als de biljarters beginnen aan hun eerste stoten, drinken de dames van de Pilatesles nog een bakje koffie samen. Anderstaligen schuifelen naar binnen voor Nederlandse les. En de hele dag door wordt er wel ergens gekaart. Bridge is populair, net als jokeren en rikken.

Donderdagavond is kienavond. Om 20.00 uur begint het, en steevast druppelen de eerste mensen om 18.00 uur binnen om er zeker van te zijn een plek te hebben. Het liefst hun vaste plek. ,,En, oh wee”, lacht Van de Langenberg, ,,als er iemand anders op dat plekje zit. Die wordt snoeihard weggestuurd.” In het gemeenschapshuis blijken bepaalde routines en rituelen voor veel wijkbewoners nu eenmaal verankerd.

En ondertussen wordt aan tafel vaak, zoals het gedicht ook omschrijft, de gemeentepolitiek besproken. Het zal komende week vast ook wel ergens gaan over de aangekondigde korting op de subsidie. Willie van de Langenberg en Michel Spooren, mede-bestuurslid van De Walnoot begrijpen het nog steeds niet. Volgens hen zijn de consequenties niet te overzien. Of zoals Van de Langenberg schetst: ,,Nadat er bijna tien jaar geen inflatiecorrectie is toegepast, is dit de nekslag voor een sluitende begroting.”

Van de Langenberg en Spooren tonen de verschillende zalen bij De Walnoot. Overal hangen kruisjes, naar goed Katholiek gebruik. De oude deuren van de gesloopte Maria Regina kerk hebben een prominente plek aan de muur en een gezellige groepsfoto van CV De Walvisjes, de carnavalsvereniging die ongeveer net zo lang bestaat als de Walnoot zelf, doet met wat weemoed terugdenken aan de jaren tachtig, toen het buurthuis nog in het oude pand gevestigd was.

Alle activiteiten gaan door

Voorlopig gaan alle activiteiten nog gewoon door. Zo ook bij de Rots. Het markante witte gebouw is vandaag het decor van een rommelmarkt. Zeven keer per jaar wordt deze georganiseerd door Vogelvereniging Ons Ideaal. Al 25 jaar lang, steevast, altijd in de Rots. Ze willen nergens anders heen ook, zo zeggen de leden van de vereniging die bij de ingang zitten.

Twee dames proberen hun servies, pannen en glaswerk te verpatsen voor een leuk prijsje. ,,Omdat het een gemeenschapshuis betreft, betaal je een lage tafelprijs. Dat houdt het nog leuk.” Een paar vrijwilligers staan achter de bar, keihard te werken, gratis en voor niks. Ook zij zien de bezuinigingen met lede ogen aan. “De consumptieprijzen zijn al wat verhoogd, maar meer kan echt niet.” En: ,,Vreemd, als je ziet waar wél geld naartoe gaat, en dat er dan op een gemeenschapshuis beknibbeld wordt, dat notabene draait op vrijwilligers. Die al zo moeilijk te vinden zijn.”

Meer dan een konijntje aaien

Hoewel het een mooie dag is, ziet Ton Huinink van de Kinderboerderij in Oost de toekomst van de stichting momenteel wat minder zonnig in. Hoewel hij wel positief blijft en met open vizier gesprekken met de gemeente aan wil gaan. ,,Er is hier het hele jaar door hartstikke veel te doen. En dat gaat verder dan alleen maar een konijntje aaien”, vertelt hij. ,,Het is een plek waar allerlei mensen van verschillende pluimage bij elkaar komen. Ouderen drinken hier een kopje koffie, een aantal cliënten van Cello komt elke dag werken en er wordt veel aan educatie gedaan.”

Huinink schetst dat de sociale, maatschappelijke en educatieve functie van de Kinderboerderij daarmee veel groter is dan mensen misschien in de gaten hebben. “Ik snap dat er geschaafd moet worden, maar hier valt echt niks meer te schaven.”