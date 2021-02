Rondweg aan noordkant Boxtel is eerste heilige voornemen van de nieuwe coalitie

Nieuwe 'knuffeldi­no's’ op rotonde bij politiebu­reau

2 februari BOXTEL - Boxtelaren moeten nog even geduld hebben. Maar over een maand of twee sieren twee levensgrote dino's de rotonde bij het politiebureau aan de Bosscheweg in Boxtel. De rompen en de nekken met kop staan al bij het Oertijdmuseum in Boxtel. De twee Europasaurussen, een kleinere variant van de Brachiosaurus die 150 miljoen jaar geleden in de VS en Afrika woonden, moeten eerst nog geschilderd worden.