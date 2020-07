Rooi Werkt ziet geen perspectief meer

Rooi Werkt bracht werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt in contact met ondernemers. Vorig jaar halveerde de gemeente Meierijstad de subsidie naar 25.000 euro. Projectmedewerkster Elli de Rijk: ,,We probeerden de subsidie aan te vullen via andere bronnen, maar dat lukte niet. Dus konden we vorig jaar minder bemiddelen. Toen kwam de coronacrisis en nu ziet het ernaar uit dat ondernemers voorlopig geen nieuwe mensen aannemen.”

Rooi Werkt ontstond uit ondernemersvereniging BtB. Corrie Haenen: ,,We plaatsten elk jaar zo’n 25 werkzoekenden. We stopten veel tijd in het voortraject, bezochten ondernemers, keken naar werkplekken, screenden kandidaten en hun fysieke mogelijkheden. Praktisch alle matches hielden stand. Ons team is enthousiast, professioneel en wil serieus genomen worden. Een klein budget en slechte vooruitzichten geven het gevoel geen bestaansrecht te hebben. Een doorstart? De gemeente sprak over krachten bundelen in een mobiliteitscentrum. Wat dit inhoudt is nog onbekend.”