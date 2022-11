‘Rooise Flemming’ maakt muziek in het Nederlands over studentenproblemen: ‘Doe die inflatie om de das’

met video Hoge concentra­tie koolmonoxi­de in appartemen­ten Boxtel: vijf mensen naar het ziekenhuis

BOXTEL - In drie woningen van een appartementencomplex aan de Baanderherenweg in Boxtel is donderdagochtend rond 05.30 uur een te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Vijf mensen moesten ter controle naar het ziekenhuis.

14:41