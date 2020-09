Rooise Heide in Schijndel vreest voor windmolens, ‘Straks horen we continu ‘zoef, zoef!’

SCHIJNDEL - Bewoners van de Rooise Heide in Schijndel vrezen voor de komst van windmolens in hun natuurgebied en voelen zich niet gehoord door de gemeente Meierijstad. ,,Straks zitten wij hier in de slagschaduw en horen we continu ‘zoef, zoef!’”

Het is de doodse stilte die hen benauwt. ,,We zouden op de hoogte gehouden worden door de gemeente Meierijstad, maar we horen hélemaal niets", verwoordt Arjan van der Spank de ongeruste gevoelens van bewoners in de Rooise Heide in Schijndel.

Dit natuurgebied - grofweg tussen het Duits Lijntje en de golfclub in Sint-Oedenrode - is eerder al door Meierijstad aangewezen als een van de vier mogelijke locaties voor windturbines. ,,Meierijstad zou ook bewoners bij het onderzoek betrekken, maar voor ons gevoel gebeurt alles achter gesloten deuren.”

Bescherm de Rooise Heide

De bewoners van de Rooise Heide besloten een actiegroep op te richten (Bescherm de Rooise Heide) en een Facebookpagina in het leven te roepen. Ook maakten zij hun zorgen kenbaar in een persbericht. ‘Wij voelen ons niet gehoord’, staat daar onder meer in. De bewoners zochten contact met de gemeente maar kregen geen reactie op brieven en telefoontjes, zo schrijven zij.

‘Uiteraard praten we met omwonenden’

Volledig scherm Wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad. © Meierijstad Bescherm de Rooise Heide verwacht dat eind dit jaar al locaties worden aangewezen voor windturbines, maar dat blijkt niet het geval. ,,Eind dit jaar presenteren we alleen nog maar het plan van aanpak voor het onderzoek naar windmolenlocaties", reageert wethouder Jan Goijaarts (CDA, ruimtelijke zaken). ,,En bij dat onderzoek gaan we uiteraard praten met omwonenden.”

‘Het is nog slechts een van de vier zoeklocaties’

Goijaarts snapt de ongerustheid in de Rooise Heide, maar benadrukt dat eerst nog maar eens duidelijk moet worden of het überhaupt mogelijk is om hier windturbines te plaatsen. ,,Het is nu nog slechts een van de vier zoeklocaties.”

Het college van Meierijstad maakte onlangs al wel de eerste zeven locaties bekend die nadrukkelijk in beeld zijn voor zonneparken. Hierbij bleef de Rooise Heide buiten schot. Van der Spank: ,,Dat maakt ons juist ongerust, want misschien willen ze hier ruimte vrij houden voor windmolens. We hebben hier liever vijf bunders met zonnepanelen dan van die lelijke, hoge, overlast veroorzakende windturbines. Straks zitten wij hier in de slagschaduw en horen we continu ‘zoef, zoef!’”

‘Een prachtig weidevogelgebied’

Heel graag wil Bescherm de Rooise Heide in gesprek met raadsleden. Van der Spank: ,,Wij hebben tal van redenen waarom windmolens niet passen in dit natuurgebied met cultuurhistorische waarde. Een prachtig weidevogelgebied met vogels als buizerds, torenvalken, scholeksters en futen.”