Rookontwikkeling bij woningbrand in Schijndel, geen gewonden

Boxtel zet in op arbeidsmi­gran­ten uit woonwijken halen: liefst huisvesten in grote accommoda­ties tot 400 slaapplek­ken

16 september BOXTEL - Hoe krijg je het voor elkaar om 800 nieuwe ‘tijdelijke’ woonplekken voor arbeidsmigranten in Boxtel te bouwen? En hoe voorkom je dat woonhuizen in woonwijken niet bezet blijven met te grote aantallen arbeidsmigranten? Twee belangrijke vragen waarover de Boxtelse politiek gisteren met elkaar in gesprek ging.